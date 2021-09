Ayp Fm fait peau neuve !

Ainsi que nous l’avions annoncé lors de nos communications précédentes, Ayp Fm est contraint de renouveler le matériel technique et les logiciels qui lui permettent de diffuser depuis bientôt trente ans et qui ont atteint un niveau d’obsolescence avancé et qui ne bénéficient plus de la maintenance des fournisseurs initiaux.

Cette décision, outre qu’elle s’est imposée à la direction d’Ayp Fm, permettra de moderniser les locaux et le système de diffusion, offrant ainsi la qualité d’écoute et de confort souhaité par nos auditeurs qui l’avaient exprimée à l‘occasion d’un sondage que nous avions effectué en juin dernier.

Il permettra également de proposer de nouvelles fonctions, dont notamment la diffusion filmée en live de certaines de nos émissions qui seront ainsi visualisées « en directe » sur notre site Internet, mais également sur les réseaux sociaux.

Ces améliorations techniques ont un coût estimé à 80 000 euros, qui ne peut être supporté par la seule radio et pour lequel nous faisons appel à la générosité de nos auditeurs. Cette générosité qui ne s’est jamais trouvée démentie depuis plus de trente ans, saura, nous en sommes convaincus, encore se manifester afin de nous permettre de poursuivre notre fonction d’information et de préservation de la culture et de la langue arménienne.

Nous comptons sur vous !

L’équipe de AYP FM

A retrouver sur 99,5FM en région parisienne et AYPFM

Merci de bien vouloir adresser vos chèques à Ayp Fm, 41 rue des écoles, 94140 Alfortville,

ou de vous rendre sur le site internet DONS, créé pour la circonstance et qui décrit notre projet dans le détail.

Un reçu Cerfa de déduction fiscale vous sera adressé en retour, et 66% du montant de vos dons pourront être déduits de vos impôts.