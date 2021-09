L’ambassadrice d’Arménie au Prix annuel Premio Marzani

L’ambassadeur d’Arménie en Italie Tsovinar Hambardzumyan a participé au prix annuel Premio Marzani organisé par l’Association Europe-Méditerranée (Associazione Campania Europa Mediterraneo) à San Giorgio del Sannio.

L’ambassadeur d’Arménie a reçu un prix au cours de l’événement pour sa contribution au renforcement de la paix et de l’amitié entre les peuples, et a prononcé quelques mots sur les conséquences de la guerre de 2020 lancée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh/

L’ambassadrice a également abordé le rôle de la Turquie dans la guerre de l’Artsakh. Elle a déclaré que l’Azerbaïdjan ne libérait pas les prisonniers de guerre arméniens tout en détruisant le patrimoine culturel et religieux arménien dans les territoires qui sont sous son contrôle. L’ambassadrice a noté que bien que la guerre ait été arrêtée, la question de l’Artsakh n’est pas encore résolue.

Tsovinar Hambardzumyan a souligné l’importance pour la partie arménienne du droit des Arméniens de l’Artsakh à vivre et à créer librement sur leur propre terre, et la seule façon d’exercer ce droit est de reconnaître leur droit à l’autodétermination. L’ambassadrice a également informé les participants à l’événement des empiètements azerbaïdjanais sur la frontière avec l’Arménie. Elle a présenté les dangers de la Turquie et ses aspirations à s’unir à l’Azerbaïdjan via le territoire de l’Arménie.

Avec Armenpress