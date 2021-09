Saint-Etchmiadzine bénit les travailleurs de l’éducation

La catholicos a béni le 30 août à Etchmiadzine les travailleurs de l’éducation et leur a délivré un message sur l’importance et le sens de leur mission. Sa Sainteté Garekine II a notamment déclaré que « les récents développements de la vie de notre patrie, la guerre de l’Artsakh, l’état actuel difficile et instable de la patrie montre l’importance de la place doit être accordée à l’éducation et au savoir dans nos vies. Nos épreuves

soulignent davantage le besoin et la demande d’une vision du monde, de véritables idéaux et d’aspirations fondés sur de vraies valeurs, qui sont d’abord inculquées, cultivées et développées dans les écoles et dans la famille. L’éducation est l’arme la plus puissante. Au fil des siècles, notre peuple a lutté et survécu, construit et reconstruit sa vie grâce aux connaissances, aux compétences accumulées. Aujourd’hui aussi, la sécurité et la sûreté de la patrie doivent être ancrées sur la connaissance, la connaissance de soi, le patriotisme et le patriotisme acquis par nos jeunes ».



« Notre tâche n’est pas de préparer un soi-disant cosmopolite, mais un patriote, doté de hautes qualités morales, avec un caractère national, une personne instruite, polie, un citoyen zélé. À cet égard, nous soutenons l’enseignement obligatoire de « l’histoire de l’Église arménienne » dans les écoles avec un programme complet. Aujourd’hui, chacun de nous doit veiller à ce que les réformes initiées dans le domaine de l’éducation, dont nous avons eu l’occasion de parler, ne nuisent pas, mais soient réellement utiles à l’éducation de notre jeune génération. Dans tout cela, votre zèle peut être nécessaire pour assurer nos enfants, adolescents contre les phénomènes indésirables et les illusions, pour renforcer l’esprit de conscience nationale dans leurs âmes, la conviction que la connaissance est une lumière, une source de bien ».