Message du ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan

Le 21 décembre 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exprimant sa profonde préoccupation face à l’augmentation des disparitions forcées ou involontaires dans diverses régions du monde, y compris les arrestations forcées ou involontaires, et a déclaré le 30 août Journée internationale des victimes de disparitions forcées.

Les victimes de disparition forcée sont en effet privées de tous leurs droits : droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit à l’identité et droit à un procès équitable. Malheureusement, dans de nombreux cas, elles sont également privées du droit à la vie.

En ce jour symbolique, je souhaite soulever une nouvelle fois cette question et attirer l’attention de tous nos partenaires sur l’impératif de rétablir les droits des prisonniers de guerre et des civils arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. Les autorités azerbaïdjanaises nient la capture de dizaines de militaires et de civils arméniens, sur laquelle il existe des preuves évidentes, ces personnes sont donc victimes de disparition forcée.

Le Bakou officiel ignore aussi explicitement les décisions pertinentes de la CEDH concernant la fourniture d’informations sur les militaires et civils arméniens otages en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan continue d’entraver le retour des prisonniers en violation flagrante du droit international humanitaire, des Conventions de Genève et de la disposition 8 de la Déclaration trilatérale du 9 novembre 2020.

Pendant ce temps, dans la continuité de la politique de haine anti-arménienne menée par les hauts dirigeants de l’Azerbaïdjan, les captifs arméniens en Azerbaïdjan sont soumis à la torture, à des traitements inhumains et humiliants. Des cas de privation de leur droit à la vie ont déjà été enregistrés. Dans le même temps, des procès illégaux et fictifs de prisonniers de guerre arméniens se poursuivent.

Un autre indice de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité est la dissimulation par l’Azerbaïdjan du nombre réel de prisonniers de guerre arméniens et de civils capturés, ainsi que de leurs lieux de détention.

À cet égard, il convient de noter que dans un rapport sur sa visite en Arménie et en Artsakh, Human Rights Watch a qualifié de crime de guerre le traitement humiliant et la torture des captifs arméniens par l’Azerbaïdjan.

Il est louable que de nombreuses autres organisations de défense des droits de l’homme, dont Freedom House, se soient penchées sur cette question, appelant notamment les autorités azerbaïdjanaises à coopérer pleinement avec la Cour européenne des droits de l’homme pour fournir des informations complètes sur les prisonniers arméniens et protéger leurs droits.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Parlement européen, ainsi que les parlements d’un certain nombre de pays, dont les Pays-Bas, la Slovaquie, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, des chefs d’État, des religieux de haut rang, des dizaines de défenseurs des droits de l’homme, des militants des droits de l’homme, des artistes et des personnalités culturelles de renommée mondiale, des parlementaires, des organisations internationales et des particuliers qui, luttant pour les plus hautes valeurs des droits de l’homme et le respect de la dignité, ont soulevé la question des prisonniers de guerre arméniens dans leurs déclarations, appels, résolutions, discours, appels et ont exigé leur libération immédiate et leur rapatriement.

Suivant les conseils du jour, nous appelons nos partenaires internationaux, ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme, à intensifier la pression internationale sur les autorités azerbaïdjanaises, en exigeant le respect du droit international humanitaire, ainsi que la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens et des civils détenus dans des conditions inhumaines en Azerbaïdjan.