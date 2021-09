Nouveaux discours belliqueux d’Aliev à Chouchi

Le président azerbaïdjanais s’est à nouveau rendu hier à Chouchi à l’occasion « de la cérémonie d’ouverture officielle des Journées du poète Molla Panakh Vaguif » .

En guise de poésie, Aliev s’est plutôt livré à de nouvelles provocations martiales en déclarant notamment que « Shusha est une ville azerbaïdjanaise ». « Nous sommes venus en peuple victorieux. Non pas par des négociations, non pas à la suite de certaines concessions qui auraient pu être faites par l’Arménie, mais en versant du sang sur le champ de bataille, en donnant des martyrs, en faisant preuve d’altruisme, nous avons restauré notre intégrité territoriale et notre dignité nationale », a déclaré le despote azerbaïdjanais.

« Shusha a été fondée en 1752 - nous le savons tous bien - par Panahali Khan, et l’année prochaine nous célébrerons solennellement le 270e anniversaire de la ville de Shusha » a-t-il insisté. Aliev oubli juste que 50 avant la ville et sa forteresse avait joué un rôle fondamentale dans la lutte des forces arméniennes contre les Ottomans qui avaient envahi le Caucase dans les années 1720-1730. Ayant subit divers flux migratoires depuis, on peut dire que la cité qui comptait 35000 Arméniens au début du siècle dernier n’a pris un aspect plus « azerbaidjanais » qu’après sa prise en mars 1920 par une alliance azéro-turque, et après l’extermination et l’exil de la totalité de sa population arménienne. Un « mini-Génocide » perpétré par la toute jeune république d’Azerbaïdjan. Entre le 20 et le 23 mars 1920, sous la conduite de l’azéri Khosrov Bey Soultanov et du général turc Nouri Pacha (Frère d’Enver pacha et plus tard, en 1941, fondateur de la légion du Turkestan au sein de la Wehrmacht), les forces azéro-tatares ont exterminé plusieurs milliers d’Arméniens de la ville et des districts alentours.



Chouchi après les massacres pepétrés par les forces turco-azerbaïdjanaises.