Le dialogue, indirect, qui s’est engagé entre le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président turc Recep Tayyip Erdogan, promet de nouvelles tensions sur une scène politique arménienne déjà très polarisée. Après les déclarations controversées de Pachinian qui, vendredi 27 août, se disait prêt à normaliser les relations avec Ankara, encouragé par les « signaux positifs » qu’aurait adressés le président Erdogan, qui affichait la même intention samedi, la question très sensible des relations avec la Turquie attise le feu entre le pouvoir arménien et l’opposition, dont les députés ont souligné, lundi, qu’Ankara persistait à poser des préconditions inacceptables pour l’établissement de relations diplomatiques avec Erevan et l’ouverture de la frontière turco-arménienne, fermée par la Turquie depuis 1993 en solidarité avec le peuple frère azerbaïdjanais. Nikol Pachinian avait évoqué vendredi “certains signaux positifs” envoyés par Ankara dernièrement, et avait indiqué que son gouvernement était disposé à lui renvoyer la pareille. Commentant les propos de Pachinian le lendemain même, Erdogan avait indiqué que les Etats de la région devraient établir des “relations de bon voisinage”, tout en précisant que cela passait par une reconnaissance mutuelle de leur intégrité et souveraineté territoriale. “Si Erevan est prêt à œuvrer dans cette direction, Ankara pourrait commencer à envisager une normalisation graduelle des relations avec l’Arménie”, aurait déclaré le président turc devant les journalistes. Dans ce contexte, Erdogan avait signalé que l’Azerbaïdjan avait exprimé sa disposition à négocier un “traité de paix” global avec l’Arménie après la guerre de l’automne dernier au Haut-Karabagh.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait déploré en juillet le fait que Erevan répugnait à signer un tel traité avec Bakou par lequel chacune des parties s’engagerait à reconnaître l’intégrité territoriale de l’autre. Et pour cause, car cela reviendrait, pour l’Arménie, à reconnaître officiellement la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Karabagh. Le gouvernement arménien maintient que le statut du territoire contesté devrait être déterminé seulement à la faveur d’une reprise des pourparlers de paix sous l’égide des trois puissances coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE, les Etats-Unis, la Russie et la France. Le gouvernement n’a pas officiellement réagi aux dernières déclarations d’Erdogan lundi. Toutefois, Maria Karapetian, une députés du Groupe majoritaire Contrat civil au Parlement, y a vu elle aussi un “message positif pour discuter de la paix régionale”. “C’est juste un échange indirect de messages publics”, a-t-elle confié au Service arménien de RFE/RL. Karapetian, qui est membre de la commission des relations étrangères du Parlement arménien, a indiqué que les propos d’Erdogan ne renfermaient à ses yeux aucune précondition inacceptable pour la partie arménienne, contrairement donc à ce qu’affirme l’opposition.

De hauts responsables des deux alliances d’opposition représentées au Parlement arménien affirment en effet le contraire et estiment que les Turcs veulent qu’Erevan accepte la restauration du contrôle azerbaïdjanais sur la totalité du Karabagh et cesse de faire campagne en vue d’une reconnaissance internationale du génocide de 1915 des Arméniens de l’Empire ottoman. “Tout au long de ses mandats, Erdogan a fait régulièrement de telles déclarations qui ont été rejetées par les autorités arméniennes, alors qu’il parlait de dialoguer avec l’Arménie, d’ouvrir la frontière et de normaliser les relations sans preconditions. Maintenant, Erdogan vient avec un énorme lot de préconditions”, a déclaré Gegham Manukian, de l’alliance Hayastan, en ajoutant devant les journalistes de RFE/RL : “Les autorités actuelles doivent rejeter catégoriquement toutes ces préconditions… mais au vu de leurs actions et de leur propension manifeste à faire des concessions, je n’ai guère d’espoir sur ce point”. Tigrane Abrahamian, un député en vue de l’autre alliance d’opposition Pativ Unem, a déclaré, pour sa part, qu’Ankara et Bakou continuent de coordonner leurs actions concernant le conflit du Karabagh, en citant les intrusions de soldats azerbaïdjanais dans les régions frontalières arméniennes et les menaces récurrentes du président Aliyev d’ouvrir par la force un “corridor” reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan via la province méridionale arménienne du Syounik.