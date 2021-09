Le Chancelier autrichien félicite Nikol Pachinian pour sa nomination au poste de Premier ministre d’Arménie

Le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a envoyé un message de félicitations à Nikol Pachinian à l’occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de la République d’Arménie. Le message dit :

« Excellence, cher Premier ministre,

Je vous félicite cordialement à l’occasion de votre réélection au poste de Premier ministre de la République d’Arménie.

Le 21 septembre 2021, l’Arménie célèbre le 30e anniversaire de son indépendance. Au cours de ces années, les relations entre nos pays n’ont cessé de s’approfondir et de s’élargir. Je suis heureux que l’Agence autrichienne de développement ait intensifié son engagement ces dernières années. Aujourd’hui, l’Arménie est l’un des pays centraux pour l’Autriche dans le cadre de la politique de développement. Cet été, l’Agence a ouvert un bureau complet en Arménie. Je me réjouis de renforcer encore nos liens bilatéraux avec vous, y compris dans le domaine économique.

Vous assumez la fonction de Premier ministre d’une période difficile. La pandémie de Covid-19 et l’escalade du conflit du Haut-Karabagh l’année dernière ont été un défi sérieux pour l’Arménie. L’Autriche est préoccupée par l’escalade de la nouvelle violence à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui continue de faire des victimes. Je tiens à vous assurer que l’Autriche continuera à faire tout son possible pour soutenir l’instauration de la confiance dans la région, comme l’a également souligné le ministre des Affaires étrangères Schallenberg lors de sa récente visite en Arménie sous mandat de l’UE.

Je vous souhaite une bonne santé et le succès dans la réalisation de vos engagements. »

D’après Armenpress.