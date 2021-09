Le ministre d’Etat de l’Artsakh, Artak Beglaryan a rencontré les responsables de l’éducation de Stepanakert

Aujourd’hui 30 août à Stepanakert, Artak Beglaryan le ministre d’Etat de la République de l’Artsakh a rencontré en compagnie de Lousine Ghrakhanyan ministre des Sciences, de l’éducation, de la culture et des sports, les responsables du monde de l’éducation de Stepanakert.

Artak Baglaryan a entendu le rapport sur l’Education pour l’année scolaire écoulée et les nombreux problèmes liés également à la guerre de 44 jours en Artsakh. Il a analysé avec les participants les réformes à effectuer dans le domaine de l’Education afin de relever le niveau par un enseignement de qualité. Le salaire des responsables de l’Education devrait également subir une hausse pour valoriser le métier et augmenter leur niveau de spécialisation par des formations ou recrutements. Artak Beglaryan a affirmé la volonté des autorités de l’Artsakh de soutenir le monde de l’Education.

Krikor Amirzayan