Les forces russes de maintien de la paix en Artsakh mènent des exercices pour détruire les drones ennemis en cas d’attaque

Dans le cadre des exercices d’entraînement au combat, les forces russes chargées de la paix en Artsakh (Haut-Karabagh) ont mené une formation visant à arrêter et détruire d’éventuelles violations de drones au Haut-Karabagh et à assurer la sécurité au point de contrôle du couloir de Lachine. Information du ministère russe de la Défense.

Ces entraînements se sont déroulés sur six lieux différents et les soldats Russes ont utilisé de nouvelles tactiques et actions visant à se déployer, à entrer dans les véhicules blindés de transport de troupes BTR-82A, à bloquer l’attaquant conventionnel et à empêcher une (...)