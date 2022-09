Les Yézidis continuent de retourner à Shengal malgré les attaques turques

De nombreuses familles yézidies vivant dans des camps au Sud-Kurdistan (Kurdistan irakien) continuent de retourner à Shengal malgré les attaques turques.

Les djihadistes de l’Etat islamique (EI) ont brutalement attaqué Shengal en perpétrant un génocide le 3 août 2014, tuant des milliers de yézidies et enlevant des milliers de femmes. Des dizaines de milliers de familles yézidies de Shengal ont été contraintes de migrer vers des camps au Rojava (nord de la Syrie) et au Sud-Kurdistan en raison de ces attaques.

