Hasmik Tolmadjian : félicitations à l’ambassadrice Anne Louyot

Je félicite très cordialement S.E. Mme Anne Louyot à l’occasion de sa nomination en qualité d’ambassadrice de la France en #Arménie et lui souhaite le plein succès dans sa mission en faveur du renforcement de l’amitié entre 🇫🇷 et 🇦🇲. ⁦@francediplo⁩ https://t.co/ILVeJW7ljG

-- Hasmik Tolmajian (@tolmajian) August 26, 2021