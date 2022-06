Picsart, première licorne d’Arménie

Picsart a annoncé le 26 août qu’elle avait levé 130 millions de dollars auprès du Vision Fund 2 de SoftBank. Cette nouvelle injection de capitaux pousse la valorisation de l’entreprise au-dessus de la barre du milliard de dollars, ce qui en fait la première startup créée en Arménie à devenir une licorne.

Tammy Nam, COO de Picsart, a déclaré à TechCrunch dans une interview récente que son entreprise avait maintenant dépassé un taux d’exécution de 100 millions de dollars, et qu’elle valait plus qu’un milliard de dollars après le tour de SoftBank.

La société conçoit des outils d’édition d’images et de vidéos (...)