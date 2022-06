Josep Borrell a adressé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan

Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a adressé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan à l’occasion de sa prise de fonction en tant que ministre des affaires étrangères de l’Arménie :

"Excellence,

Je tiens à vous féliciter pour votre nomination au poste de ministre des affaires étrangères de l’Arménie. L’Arménie est un partenaire important de l’Union européenne. Nos relations se sont considérablement intensifiées depuis 2018 et l’entrée en vigueur de notre accord de partenariat global et renforcé le (...)