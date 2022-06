Erdogan réticent à laisser aux talibans la sécurité l’aéroport de Kaboul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est montré réticent à ce que les talibans assurent la sécurité de l’aéroport de Kaboul et la Turquie sa gestion, estimant qu’Ankara pourrait se trouver dans une position délicate en cas de nouvel attentat. La Turquie avait prévu depuis longtemps d’aider à sécuriser et à gérer l’aéroport de la capitale afghane, mais mercredi elle a commencé à retirer ses quelque 500 soldats d’Afghanistan, signe d’un possible abandon par Ankara de cet objectif de sécurisation. Cette semaine, M. Erdogan a déclaré que la Turquie avait tenu les premiers pourparlers avec les talibans qui, (...)