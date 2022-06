Erévan condamne les attentats à l’aéroport de Kaboul

L’Arménie a condamné les attentats meurtriers perpétrés à l’aéroport international de Kaboul, dans lesquels 72 Afghans et 13 soldats américains ont été tués le 26 août.

Dans son message de vendredi, 27 aout, le président arménien Armen Sarkissian a présenté ses condoléances aux familles et amis des victimes de l’acte de terrorisme.

« Nous condamnons fermement l’acte de terrorisme à l’aéroport international de Kaboul, qui a tué de nombreux civils et soldats innocents. L’Arménie s’est toujours opposée à tout acte terroriste contre l’humanité, en particulier à la participation de terroristes aux hostilités. Dans la (...)