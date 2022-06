L’avion de la Turkish Airlines a traversé pour la première fois l’espace aérien de l’Arménie pour un vol Bakou-Istanbul

Pour la première fois, un vol Bakou-Istanbul de la compagnie nationale turque Turkish Airlines a survolé l’espace aérien de l’Arménie a indiqué Eduard Hovhannisyan le conseiller du député Vahé Enfiadjyan, le vice-Président de l’Assemblée nationale d’Arménie.

Selon E. Hovhannisyan c’est le vol TK335 reliant Bakou à Istanbul qui a survolé l’Arménie pour la première fois. Habituellement la ligne empruntait le ciel de la Géorgie et de la mer Noire pour relier l’Azerbaïdjan à la Turquie. Or l’avion a préféré parcourir l’espace aérien arménien, plus direct.

« Franchement, je suis surpris ! » indique sur sa page (...)