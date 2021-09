Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Le nouveau bureau d’Idje-Val

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (Edition de Valence et région) de ce Dimanche 29 Août 2021, un article sur le nouveau bureau de l’association Idje-Val dont l’objectif est de développer les liens entre Valence (Drôme) et Idjevan (Arménie) deux villes jumelles. Idje-Val donne rendez-vous au public au Marché du Jumelage le Samedi 11 Septembre de 9h00 à 14h00 place Saint Jean à Valence et proposera de déguster la cuisine arménienne avec les dolmas, beyreks, et autres vospov keufte sans oublier les brochettes.Dégustation sur place ou plats à emporter. Le tout avec l’accueil chaleureux et le sourire bienveillant des membres de l’association Idje-Val à commencer par son président Khosrof Iliozer…

Krikor Amirzayan