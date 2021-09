L’UE se dit à nouveau prête à contribuer à l’élaboration d’un règlement durable

Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a adressé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan à l’occasion de sa prise de fonction en tant que ministre des affaires étrangères de l’Arménie :

"Excellence,

Je tiens à vous féliciter pour votre nomination au poste de ministre des affaires étrangères de l’Arménie. L’Arménie est un partenaire important de l’Union européenne. Nos relations se sont considérablement intensifiées depuis 2018 et l’entrée en vigueur de notre accord de partenariat global et renforcé le 1er mars 2021 a constitué une autre étape importante et positive. La mise en œuvre de cet accord est un élément central de nos relations bilatérales et nous sommes prêts à continuer à coopérer dans des domaines d’intérêt mutuel, notamment le renforcement de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, les emplois et les opportunités commerciales, l’environnement, l’amélioration de l’éducation et les possibilités de recherche.

Votre nomination intervient à un moment crucial pour l’Arménie. Après les hostilités de l’année dernière, je voudrais réaffirmer que l’UE est prête à contribuer, notamment par l’intermédiaire du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, à l’élaboration d’un règlement durable et global, par exemple, lorsque cela est possible, en soutenant la réhabilitation post-conflit et les mesures de confiance. Nous continuons à soutenir les efforts du Groupe de Minsk de l’OSCE à cet égard. En outre, nous sommes également prêts à fournir une assistance en matière de délimitation des frontières. Étant donné que tous nos pays sont encore aux prises avec la pandémie de COVID-19, permettez-moi également de souligner que l’Union européenne reste déterminée à aider l’Arménie à faire face à cette crise de santé publique et à ses conséquences.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouveau rôle important."