L’aide financière fournie à l’Artsakh depuis le mois de novembre approche les 100 milliards AMD : par une autre décision du gouvernement, une aide financière sera allouée à l’Artsakh

Une séance ordinaire du Cabinet, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan, a eu lieu le 27 mai.

Le gouvernement a pris la décision de redistribuer et d’amender la loi sur le ’’Budget d’État de la République d’Arménie, 2021’’, d’amender la décision gouvernementale n° 2215-N du 30 décembre 2020, et d’accorder un crédit interétatique au gouvernement de la République d’Artsakh, en allouant des fonds au ministère du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie. Le montant total des fonds alloués est de 13,4 milliards AMD.

Le Premier ministre a déclaré : ’’Depuis novembre 2020, nos allocations réelles à l’Artsakh approchent les 100 milliards AMD. Avant cette allocation, nous avions effectivement dépensé 77 milliards AMD, et 85 milliards AMD avaient été alloués. Maintenant, nous allouons 13 milliards de AMD supplémentaires, ce qui fait que le total des allocations, en plus des dépenses réelles, s’élève à 98 milliards de AMD. C’est un record important. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la logique de pur soutien doit être remplacée, le plus rapidement possible, par une logique de développement, mais ce qui est fait est une nécessité et est vital. Nous travaillons très étroitement avec le gouvernement de l’Artsakh dans ce sens, afin que le contenu des programmes passe de la logique d’assistance à la logique de développement.’’

Le gouvernement a approuvé le projet de décision de redistribution dans la loi sur ’’le Budget d’État de la République d’Arménie, 2021’’, les amendements dans la décision gouvernementale n° 2215-N du 30 décembre 2020, et l’allocation de fonds au ministère de l’Éducation, de la Sceince, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie.

Il est prévu d’organiser un cyclisme sur route amateur « Coupe du Premier ministre de la République d’Arménie » sur la section de 40 km de la péninsule de Shorzha- Sevan dans 2 groupes d’âge pour les femmes et les hommes le 19 septembre 2021. Le coût total de l’événement sera d’environ 25,7 millions AMD. Au total, il y aura environ 80 lauréats. Le gagnant de la première place recevra 1 million AMD, le deuxième - 600 000 AMD, le troisième - 400 000 AMD, le 4e - 150 000 AMD, le 5e - 100 000 AMD, les 6e-10e - 75 000 AMD chacun, et les 11e-20e places - 50 000 AMD chacune. Un échange de vues a eu lieu concernant l’organisation de tournois saisonniers non professionnels en Arménie, d’autres questions liées à l’organisation de compétitions dans d’autres sports et à l’élargissement du cercle des participants ont été discutées.

Le gouvernement a approuvé le projet de décision de redistribution et d’amendements dans la loi ’’sur le budget d’État de la République d’Arménie, 2021’’, amendements dans la décision du gouvernement n° 2215-N du 30 décembre 2020, qui est conditionné par la nécessité d’effectuer des réparations capitales de 6 sections routières en 2021. Il est prévu de réparer 51,1 km de route, dont le coût est de 7,6 milliards AMD. En réponse à la question du Premier ministre de savoir si le gouvernement continue à aller de l’avant dans la logique de la construction de 500 km de routes par an, le vice-Premier ministre Suren Papikyan a noté qu’en 2021 la construction de 500 km de routes supplémentaires sera assurée, ce qui ne comprend pas la construction de routes subventionnées et Nord-Sud. Pour sa part, le ministre de l’Administration territoriale Gnel Sanosyan a indiqué que cette année, la construction de 200 km de routes subventionnées est prévue.

Se référant à la question, Nikol Pashinyan a déclaré : ’’Je veux rappeler qu’en 2019 nous avons fixé la barre de 500 km par an, où nous n’avons pas compté les travaux réalisés avec des subventions et le « Nord-Sud ». Donc le résultat réel est supérieur à 500 km, et c’est très important. Quant aux subventions, nous devons absolument améliorer le mécanisme lié aux budgets communautaires, sur lequel nous nous sommes déjà mis d’accord.’’

