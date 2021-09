L’ex-président Sarkisian menace de poursuivre le magnat pro-Pashinian pour diffamation.

L’ancien président Serzh Sarkisian a menacé de poursuivre Khachatur Sukiasian, un homme d’affaires millionnaire et membre de la faction pro-gouvernementale du Contrat civil au Parlement, pour ce que ses avocats décrivent comme une diffamation portant atteinte à sa réputation. S’exprimant devant le Parlement le 25 août, M. Sukiasian a affirmé que, pendant sa présidence, M. Sarkisian avait perdu plus de 100 millions de dollars dans un casino de la ville thermale allemande de Baden-Baden et que sa dette envers le casino avait été payée avec l’argent des contribuables. L’avocat de Sarkisian, Amram (...)