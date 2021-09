Rencontres /Projection : Autour de l’exposition Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

14h → RENCONTRE

La voix des survivants du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman

À l’occasion de plusieurs parutions dont l’ouvrage de Sonya Orfalian, Paroles d’enfants arméniens 1915-1922, Gallimard, 2021.

La voix des victimes du génocide des Arméniens a été longtemps négligée. Il existe pourtant de nombreux témoignages recueillis très tôt, en prévision de la poursuite des responsables de ce « crime contre l’humanité et la civilisation », promise par la Déclaration de l’Entente du 24 mai 1915. Des correspondances ou des témoignages de rescapés d’époque et des souvenirs publiés ou recueillis ultérieurement constituent un corpus important à l’apport inestimable pour renouveler l’historiographie.

En présence de Claire Mouradian, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, Sonya Orfalian, écrivaine, et d’Anouche Kunth, historienne, chargée de recherche au CNRS.

Animée par Joël Kotek, historien, professeur à l’université libre de Bruxelles et enseignant à Sciences Po Paris.

16h30 → PROJECTION-RENCONTRE - En avant-première

Retourner à Sölöz

de Serge Avédikian

France, documentaire, 65 min, Les Films d’Ici, Studio Orlando, 2020.

Quatre fois en trois décennies, Serge Avédikian est retourné à Sölöz, le village de ses grands-parents, non loin de Boursa, en Turquie. Le réalisateur et les habitants de Sölöz arpentent les rues, les champs, à la recherche de ce qui a perduré de la vie des Arméniens, dans une quête obstinée des traces. De ses retours successifs, entre passé et présent, le film tisse un récit personnel et déploie l’histoire du village de Sölöz : la déportation des Arméniens, l’installation des musulmans des Balkans dans le village, le dialogue et le rapprochement possible arméno-turc.

Séance en présence du réalisateur

Dimanche 12 septembre 16h30 Mémorial de la Shoah de Paris

17 rue Geoffoy-l’Asnier 75004 Paris - Tél. : 01 42 77 44 72

Métro : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville

[email protected] - www.memorialdelashoah.org