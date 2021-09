Concert pour l’Artsakh à Marseille

L’association MIASIN vous donne rendez-vous le samedi 25 septembre 2021 à 20h en l’église Saint Augustin (12e Arr.) pour un grand concert caritatif au profit des réfugiés d’Artsakh.

A cette occasion, plus de 30 artistes bénévoles de la « Scène Marseillaise » se retrouveront sur le même plateau afin de rendre un vibrant hommage à toutes les victimes de la guerre qui a ébranlé l’Arménie et l’Artsakh, il y a tout juste 1 an.

Un répertoire d’œuvres riche et varié sera proposé, allant du Classique au Jazz, en passant par la musique traditionnelle. Parmi tant d’autres, citons la présence des chanteuses Roselyne Minassian et Nayra Abrahamyan, du pianiste Yessaï Karapétian, ainsi que la participation de nombreux professeurs du Conservatoire de Marseille.

L’intégralité des sommes collectées servira au financement d’actions humanitaires mises en place en Arménie, principalement dans les domaines de l’Education et de la Culture.

Crée à l’issue de la guerre des 44 jours, l’association MIASIN (qui signifie « Ensemble » en arménien) s’est donné pour objectif de répondre tout d’abord à l’urgence engendrée par ce conflit, mais aussi de s’installer durablement sur ce terrain par un soutien constant à l’Arménie en proposant des actions de financement innovantes.

Nous vous attendons très nombreux pour ce concert de rentrée qui sera sans aucun doute un beau moment de partage et d’émotions.

L’équipe de MIASIN