Alashkert Erévan a tenu en échec Glasgow Rangers (0-0) mais quitte l’Europa League pour l’UEFA Conference League

Pour la troisième fois de l’histoire, un club arménien parvenu dans les barrages de l’Europa League n’a franchi l’étape. Après Ararat-Armenia par deux fois, Alashkert Erévan n’a pas réalisé l’exploit historique pour un club arménien de franchir cette étape.

Après sa courte défaite en Ecosse (0-1) au stade Républicain d’Erévan et ses milliers se supporters, en match-retour cet après-midi, le champion d’Arménie, Alashkert Erévan recevait Glasgow Rangers archi-favori dans les pronostics.



Mais même réduit à dix peu avant la mi-temps après l’expulsion de James (39e) pour jeu dangereux, les Arméniens ont tenu face aux Ecossais. Encouragés par les supporters, les joueurs d’Alashkert se sont dépensés sans compter face à Glasgow Rangers en réalisant un jeu presque égal. Dans les arrêts de jeu, par deux fois Alashkert Erévan pouvait marquer, tout comme Glasgow Rangers dont le tir s’échouait sur la transversale d’Alashkert. Les Arméniens éliminés sur ce score de 0-0 ont démontré leur grande qualité et sont sortis de ces compétitions de l’Europa League avec honneur et sous les applaudissements du public du stade Républicain.

Les coupes européennes ne sont toutefois pas terminées pour Alashkert Erévan qui jouera les phases de poules de l’UEFA Conference League.

Krikor Amirzayan