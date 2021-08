La Directrice générale de l’UNESCO a adressé un message de félicitations au Premier ministre arménien

La Française Audrey Azoulay, la Directrice générale de l’UNESCO, a adressé un message de félicitations à Nikol Pachinian à l’occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de la d’Arménie, indique le bureau de presse du Premier ministre.

Le message dit :

« Cher Premier Ministre,

Au nom de l’UNESCO, j’ai l’honneur de vous féliciter pour votre réélection au poste de Premier Ministre d’Arménie et de vous souhaiter un plein succès dans la poursuite de vos fonctions.

Je suis reconnaissant de l’engagement fort de l’Arménie envers les valeurs inscrites dans l’Acte constitutif de l’UNESCO. En tant que défenseur du multilatéralisme, l’Arménie a travaillé en étroite collaboration avec notre Organisation depuis son admission en 1992, en particulier pour encourager la coopération internationale pour le progrès de l’éducation pour tous, la préservation du patrimoine culturel, le développement durable et la liberté d’expression.

Je me souviens chaleureusement de nos rencontres ensemble lors du 17e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Francophonie à Erevan en octobre 2018, ainsi que lors de la 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris en novembre 2019, au cours desquelles nous avons échangé des idées sur les perspectives de renforcement de la coopération entre l’Organisation et l’Arménie, notamment à travers le Matenadaran, un institut de recherche scientifique inscrit au registre de la Mémoire du monde pour son travail de sauvegarde des manuscrits anciens.

Dans le contexte des turbulences mondiales actuelles, telles que la pandémie de Covid-19 et le changement climatique, l’UNESCO joue un rôle essentiel en travaillant aux côtés des États membres pour surmonter les défis urgents dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication.

Je suis convaincue que la solide coopération qui existe entre l’Arménie et l’UNESCO sera encore renforcée au cours de votre second mandat. Soyez assuré que, pour ma part, je ne ménagerai aucun effort à cette fin.

Je vous adresse une fois de plus mes félicitations et mes meilleurs vœux de succès. » Source Armenpress.