Le Secrétaire général de l’ONU a envoyé un message de félicitations au Premier ministre

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a envoyé un message de félicitations à Nikol Pachinian à l’occasion de sa nomination comme Premier ministre de l’Arménie, indique le bureau de presse du Premier ministre. Le message dit :

’’Excellence,

Je vous prie d’accepter mes félicitations pour votre renomination au poste de Premier Ministre de la République d’Arménie. Les récentes élections législatives, dont les missions d’observation internationales ont apprécié la qualité, et pour lesquelles les Nations Unies ont fourni un soutien technique, ont contribué au développement démocratique de l’Arménie. Je me réjouis de la poursuite des progrès de l’Arménie sur la voie importante de la réforme démocratique sous votre direction.

Les Nations Unies, notamment par l’intermédiaire du coordinateur résident et de l’équipe de pays à Erevan, sont heureuses de poursuivre leur partenariat avec le gouvernement et le peuple arméniens en vue d’une croissance inclusive et de la mise en œuvre réussie de l’ensemble des objectifs de développement durable. Le lancement récent du cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2021-2025 constitue une excellente base pour une collaboration renforcée.

Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer également le soutien total des Nations Unies aux efforts de paix et de dialogue dans la région, notamment sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les Nations Unies sont prêtes à fournir un soutien à long terme pour promouvoir le dialogue, le respect des droits de l’homme, la réconciliation et la consolidation de la paix, des conditions favorables à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, et l’établissement d’une paix et d’une prospérité durables dans la région.

Pour la première fois, le Secrétariat des Nations Unies a atteint l’égalité des sexes au niveau des hauts fonctionnaires, progressant ainsi vers l’égalité à tous les niveaux de l’organisation. Je continue d’exhorter tous les États membres à faire des efforts similaires et j’espère que, sous votre direction, l’Arménie progressera sur la question de l’égalité des femmes aux postes de haut niveau du gouvernement et à tous les autres niveaux, et qu’elle s’efforcera d’améliorer continuellement la participation significative des femmes à la vie publique.

Votre Excellence, je vous prie d’agréer l’assurance de ma plus haute considération.’’

Sources Armenpress.