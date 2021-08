L’UGAB de Marseille propose des cours d’échecs pour les jeunes et les adultes

Chers amis,

L’UGAB Marseille a le plaisir de vous proposer des cours d’échecs pour les jeunes et les adultes.

Donner à vos enfants le pouvoir de développer leur concentration, leur calcul et leur créativité et aux adultes l’envie de stimuler leur stratégie et leur mémoire.

L’UGAB Marseille vous propose des cours d’échecs dispensés par le professeur d’échecs M. Pierre Boghossian et son équipe au Centre culturel de l’UGAB situé au 327 boulevard Michelet – 13009, Marseille. Les cours commenceront le samedi 11 septembre 2021 et auront lieu tous les samedis hors vacances scolaires. Le premier mois sera offert et le tarif sera ensuite de 100€ pour l’année complète

Cours pour jeunes de 10h30 à 11h30.

Cours pour adultes de 11h30 à 12h30.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de contacter rapidement Laura pour vous inscrire. Téléphone : 06 24 74 40 91

