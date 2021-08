Une partie de la route nationale entre Goris et Kapan fermée par la police arménienne suite à des incursions des troupes azéries

Suite à la fermeture d’un tronçon de la route nationale arménienne entre Goris et Kapan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie, la police arménienne a bloqué à la circulation tout véhicule immatriculé en Arménie ou à l’étranger pour des raisons de sécurité. Annonce réalisée à la Chaîne de Télévision publique d’Arménie par Armen Mkrdtchyan le commandant-adjoint du Service de Sécurité nationale d’Arménie.

« Il n’y aucun problème avec les citoyens. La route est actuellement barrée sur 6 à 7 kilomètres. Tous les citoyens comme les étrangers se trouvant proche de cette partie furent déplacés. Du côté de Kapan, la police a bloqué la circulation. Les véhicules devant emprunter la route passant par Tatev comme celles de Sisian souvent emprunter cette route de contournement » a indiqué Armen Mkrdtchyan. De son côté Armen Tatoyan le représentant des droits humains en Arménien avait affirmé que les Azéris avaient également bloqué la route entre Goris et Vorotan dans la région de Syunik en Arménie.

Le 25 août à 23 heures les Azéris avaient fermé le tronçon entre Karmrakar et Chournouh sur la route entre Kapan et Goris dans la région de Syunik au sud de l’Arménie avaient indiqué les médias arméniens.

Krikor Amirzayan