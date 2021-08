Un soldat azéri, probablement chargé d’une mission de sabotage ou d’espionnage, retrouvé dans l’un des appartements de Martakert (Artsakh) a été arrêté

La police de la République de l’Artsakh, a indiqué que grâce au service de sécurité nationale et la vigilance des citoyens, le 25 août fut arrêté dans un appartement de la rue Teryan à Martakert, Jamil Baba, un militaire des forces armées azéries. Le militaire Azéri a été emmené pour interrogatoire dans les locaux du Service de Sécurité nationale de l’Artsakh. Le Procureur de la République de l’Artsakh a ouvert un dossier d’enquête pénale dans le cadre d’une accusation d’espionnage, de franchissement illégal de la frontière de l’Artsakh et menace contre les résidents de l’appartement de Martakert. La Justice fournira des éléments complémentaires sur cette affaire d’arrestation d’un espion azéri en Artsakh. Cette arrestation démontre également que toutes les structures de sécurité et la participation des citoyens de l’Artsakh sont coordonnées pour ne pas laisser place à des tentatives azéris d’infiltration.

Krikor Amirzayan