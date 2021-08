Alashkert Erévan-Glasgow Rangers cet après-midi à Erévan pour les barrages de l’Europa League : les Arméniens doivent réaliser un exploit pour s’imposer

Cet après-midi à 17h00 (heure en France), en match-retour des barrages de l’Europa League avant les phases de poule, le champion d’Arménie, Alashkert Erévan reçoit au stade Républicain d’Erévan, l’équipe écossaise de Glasgow Rangers. En match-aller les Ecossais s’étaient imposé sur le score de 1-0. Une victoire avec plus d’un but d’écart permettrait au club arménien de se qualifier et réaliser l’exploit. Car aucun club arménien n’a à ce jour franchi la phase des barrages. Glasgow Rangers est toutefois largement favori dans les pronostics. Aux Arméniens de faire démentir ces données. Nous pouvons suivre en direct la rencontre sur le site internet de la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie ainsi que sur le site interne des « matches en direct » de l’Equipe TV.

Krikor Amirzayan