L’international arménien Norberto Briasco Balekian a marqué avec Boca Juniors lors de la 8e journée du championnat d’Argentine

L’international arménien, l’arméno-argentin Norberto Briasco Balekian qui fut récemment transféré à Boca Juniors fut l’auteur d’un but lors de la 8e journée du championnat d’Argentine le match entre Boca Juniors et Platense. Norberto Briasco Balekian qui était titulaire fut remplacé à la 82e minute. L’arméno-argentin a inscrit à la 23e minute du match le but de Boca Juniors, son premier but en championnat d’Argentine. Boca Juniors s’est imposée 3-1 face à Platense.

Krikor Amirzayan