Reprise de l’étude de la Bible le 15 septembre

Le Bureau du Primat a annoncé qu’il reprendra ses sessions hebdomadaires d’étude biblique en présence des fidèles. Les sessions auront lieu les mercredis et débuteront le mercredi 15 septembre à 20h00. Nous nous joindrons à Monseigneur Vahan Hovhanessian pour lire la lettre de Saint Paul aux Galates. Bien que nous observions la règle de distanciation à cause de la pandémie de COVID, il est préférable que les participants soient entièrement vaccinés. La langue principale de discussion sera l’arménien, mais les questions et discussions en français sont les bienvenues. Cette session remplacera les sessions virtuelles du vendredi soir. Toutefois, les sessions du mercredi seront également diffusées sur Internet à l’aide des

interphases (programmes) Facebook et ZOOM.

Si vous avez l’intention de vous joindre à nous le mercredi 15 septembre,

veuillez envoyer votre adresse e-mail

à : [email protected]

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction diocésaine

au 01 43 59 15 30. A très bientôt.