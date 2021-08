Les militaires azéris bloquent actuellement une partie de la route menant de Kapan à Goris

L’armée azerbaïdjanaise a bloqué la section Karmrakar-Shurnukh sur la route nationale Kapan-Goris vers 23h00, le 25 août, a déclaré le Service de sécurité nationale (NSS). « Les véhicules de transport qui se trouvaient dans la section mentionnée ont été évacués. Des travaux sont en cours en vue d’ouvrir la route et de rétablir la circulation normale des personnes et des véhicules de transport », a déclaré le NSS.

Le défenseur des droits de l’homme arménien Arman Tatoyan qualifie le blocage par les militaires azerbaïdjanais de la route menant de Goris à Kapan dans la province de Syunik de « crime planifié contre la population civile arménienne ».

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le Médiateur a indiqué qu’il allait adresser des rapports spéciaux sur l’incident aux organisations internationales concernées.

"Pendant plus de 3 heures, 50 militaires azerbaïdjanais ou plus ont bloqué la route inter-états menant de Goris à Kapan, près du village de Davit Bek. Ils refusent d’ouvrir la route.

Ces actions sont criminelles, elles restreignent la libre circulation des personnes, de toute la population civile, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées. Nous avons reçu des alarmes confirmant tout cela de la part de civils, et nous avons tout vérifié.

Je mets en garde contre ce danger et je déclare que l’État doit agir et le faire de toute urgence. La présence de militaires azerbaïdjanais sur les routes entre les communautés Syunik de la République d’Arménie est un acte criminel, point final. Elle viole en soi le droit à la vie, à la libre circulation et à d’autres droits vitaux garantis au niveau international.

Il est évident pour moi, au vu des faits, qu’il s’agit d’un acte pré-planifié et ouvertement hostile. C’est un crime contre la population civile de la République d’Arménie.

Je sais que les gardes-frontières russes et arméniens ont mené des négociations sur place pour ouvrir la route, et que grâce à leurs efforts, des voitures civiles ont été sorties du barrage routier.

Selon les données vérifiées, les négociations se poursuivront dans la matinée. Jusqu’à présent, ils refusent toujours d’ouvrir la route.

Tôt dans la matinée, des rapports spéciaux sur cet incident seront envoyés aux organes internationaux compétents", indique le communiqué.

ARMENPRESS