Des tirs azeris sur les villages de Shosh et de Mkhitarashen

Le 24 août, la partie azerbaïdjanaise a activement tiré sur les positions de l’armée de défense de l’Artsakh et sur les villages arméniens voisins, en particulier en direction des communautés de Shosh et de Mkhitarashen. Et ce depuis les positions situées près de Chouchi, informe l’Ombudsman de l’Artsakh Gegham Stepanyan. Les tirs commencé dans journée ont pris fin dans la nuit.

Des fragments de balles provenant de tirs sur des positions arméniennes situées devant le village de Mkhitarashen de la région d’Askeran ont atteint la partie résidentielle du village. Vers 22h00, la maison d’un des habitants a souffert des tirs provenant de Chouchi.

« La conduite de l’Azerbaïdjan démontre une fois de plus que les positions azerbaïdjanaises situées à proximité de villages pacifiques devraient être déplacées pour se retrouver dans des endroits où il n’est pas possible de cibler directement des bâtiments civils. Elles représentent une menace directe et réelle pour la vie et la santé de la population d’Artsakh et d’autres droits vitaux, ainsi que pour l’immunité physique et mentale », déclare le Médiateur.

En raison des actions illégales des forces armées azerbaïdjanaises, la vie et les activités normales de la population civile dans les colonies frontalières sont perturbées", a-t-il déclaré.

Gegham Stepanyan a souligné la nécessité d’introduire des mécanismes clairs pour enquêter sur les incidents, ce qui permettra de poursuivre les auteurs des incidents et de prévenir leur répétition.

Avec Public Radio of Armenia