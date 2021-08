Deuxième rixe en deux jours

Pour la deuxième journée consécutive, des vigiles ont été appelés dans la salle du Parlement, alors qu’une nouvelle bagarre entre des législateurs pro-gouvernementaux et de l’opposition a éclaté lors de la présentation du plan d’action quinquennal du gouvernement, mercredi 25 août.

Une grande partie du programme 2021-2026 qui a été présenté au Parlement par le Premier ministre se concentre sur la vision du nouveau gouvernement de l’avenir de l’Arménie dans les nouvelles réalités géopolitiques de la région créées après la défaite de l’année dernière dans la guerre contre l’Azerbaïdjan dans le Nagorno-Karabakh.

Hayastan et Pativ Unem, les deux factions d’opposition représentées au Parlement, ont critiqué Pachinian et son équipe politique, les tenant pour responsables de la défaite et décrivant le programme du gouvernement comme une voie vers une nouvelle « capitulation ».

Pachinian et les élus de la majorité ont rejeté ces accusations, affirmant que ce sont les prédécesseurs de Pachinian, à savoir les anciens présidents Robert Kocharian et Serzh Sarkisians, auxquels les deux factions de l’opposition sont associées, qui sont en grande partie responsables de la défaite.

Ils ont fait valoir qu’en les laissant remporter une victoire écrasante lors des élections législatives anticipées du 20 juin, le peuple a donné raison à M. Pachinian et à son équipe politique, tout en rendant un verdict de culpabilité aux anciens gouvernements.

Dans son discours du 25 août, Hayk Sargsian, membre du Contrat civil au pouvoir, a notamment critiqué les anciens gouvernements pour leur mauvaise gestion de l’économie et des affaires de l’armée, qui a entraîné une émigration à grande échelle et une diminution des capacités de défense du pays avant la « Révolution de velours » de 2018. Il a déclaré que le nouveau gouvernement Pachinian n’avait pas assez de temps pour redresser la situation.

Dans une référence apparente aux critiques de l’opposition selon lesquelles certains membres du gouvernement actuel n’ont pas servi dans l’armée, Sargsian a déclaré que tous les anciens ministres de la défense pendant les mandats desquels les gens étaient exemptés du service militaire par des coups de fil étaient des « traîtres. »

Les remarques de Sargsian ont déclenché une querelle dans la chambre entre les législateurs pro-gouvernementaux et ceux de l’opposition, la principale faction d’opposition Hayastan étant dirigée par l’ancien ministre de la défense Seyran Ohanian.

Alors que les députés commençaient à se lancer des bouteilles d’eau, le président du Parlement, Alen Simonian, a interrompu la session et a fait appel à des agents de sécurité pour rétablir l’ordre dans la salle.

Plusieurs législateurs, dont le membre du contrat civil Hrachya Hakobian, ont été expulsés de la chambre.

Hakobian a ensuite déclaré aux journalistes que la bagarre avait été provoquée par Ohanian, qui avait lancé une bouteille d’eau en direction de Sargsian.

Ohanian n’a pas commenté immédiatement cette accusation. Il a nié toute bagarre à l’intérieur de la salle de session où l’accès aux médias est restreint depuis début août. Ohanian a cependant déclaré que ses lunettes avaient été cassées dans la bousculade.

Une autre bagarre a éclaté au Parlement entre des membres du gouvernement et de l’opposition peu après la reprise des travaux. Elle a commencé pendant le discours de Vahe Hakobian, membre de la faction Hayastan de l’opposition. On peut voir sur la vidéo que les députés de la majorité et de la minorité du Parlement ont échangé des coups au cours de la bagarre de masse qui a suivi. Une autre pause dans la session a été annoncée et les services de sécurité ont été appelés. Plusieurs législateurs ont été escortés hors de la salle de session.

Le bureau du procureur a déclaré par la suite que les bagarres survenues mercredi au Parlement arménien feraient l’objet d’une enquête.

Le 24 août, des membres de l’opposition se sont battus avec des gardes de sécurité après que le président du Parlement, M. Simonian, a ordonné qu’Anna Mkrtchian, membre de la faction Pativ Unem, soit privée de la parole et expulsée de la salle pour avoir insulté le Premier ministre Pashinian.

L’opposition a accusé hier M. Pashinian d’avoir provoqué l’incident en encourageant les actions des agents de sécurité. M. Pashinian a rejeté cette accusation, affirmant que les agents de sécurité faisaient leur travail.

