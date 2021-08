Erevan réaffirme son soutien à l’enquête de l’UNESCO

L’Arménie a réaffirmé son soutien à une mission d’enquête de l’UNESCO dans le Haut-Karabakh, conformément à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et à ses deux protocoles, a déclaré mercredi 25 août un porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères.

En recevant le 24 août Vladanka Andreeva, nouvellement nommée coordinatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a notamment accusé l’Arménie de s’opposer à une mission d’enquête de l’UNESCO dans le Haut-Karabakh.

« Nous pouvons dire que nous les appelions [l’UNESCO] depuis 30 ans et qu’ils ne venaient pas. Et après la guerre, ils ont décidé de venir. Par conséquent, nous avons accepté et, pour autant que je sache, la dernière information était que la mission avait déjà été créée, mais maintenant l’Arménie proteste à nouveau. C’est pourquoi la mission est retardée », a déclaré M. Aliyev, cité par les médias locaux.

Le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Hunanian, a déclaré mercredi au service arménien de RFE/RL (Azatutyun) que la nécessité d’une mise en œuvre immédiate de la mission d’enquête de l’UNESCO est apparue après la guerre de 44 jours de l’année dernière, afin de protéger le patrimoine culturel et religieux arménien du danger imminent de destruction dans les territoires qui sont passés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

« Tant pendant les hostilités qu’après l’établissement du cessez-le-feu, de nombreux cas documentés de destruction délibérée et de vandalisme à l’encontre d’églises arméniennes et d’autres monuments culturels et religieux par les forces armées azerbaïdjanaises ont été recensés. En outre, parallèlement à la destruction physique des sites du patrimoine religieux et culturel de l’Artsakh [nom arménien du Haut-Karabakh], nous assistons à des cas inacceptables de falsification de faits historiques, de déformation de l’identité et de l’appartenance des monuments arméniens, de modification de l’aspect architectural sur ordre des hauts dirigeants de l’Azerbaïdjan », a-t-il déclaré.

M. Hunanian a déclaré qu’afin de dissimuler les crimes culturels, l’Azerbaïdjan bloque depuis un certain temps la visite des experts de l’UNESCO, tout en accusant l’organisation de partialité. Soulignant que la pratique consistant à créer des obstacles à la mise en œuvre de la mission par les autorités azerbaïdjanaises et la politisation de la question se poursuit, le ministère arménien des Affaires étrangères a rappelé que dès décembre 2020, le directeur général adjoint de l’UNESCO pour les affaires culturelles a déclaré que l’Azerbaïdjan ne donnait pas son consentement à la mission.

« Le patrimoine culturel et religieux en danger de l’Artsakh a besoin de toute urgence de l’attention internationale afin de le préserver correctement et de prévenir les cas de vandalisme. La mise en œuvre de la mission de l’UNESCO et une étude complète du patrimoine historique et culturel contribueront aux efforts visant à préserver le patrimoine culturel dans les territoires sous le contrôle de l’Azerbaïdjan et à prévenir d’éventuels développements négatifs », a déclaré le porte-parole du ministère.

Hunanian a souligné que la partie arménienne est intéressée par la mise en œuvre de la mission dès que possible et continue à faire des efforts ciblés dans cette direction.

