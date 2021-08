A l’affiche du Apricot Tree Ujan International Film Festival

Du 22 au 29 août, dans le village de Ujan, à 40 minutes d’Erevan, se déroule le Festival international du film d’Ujan, ou plus simplement le FIF d’Ujan, qui célèbre les documentaires en tout genre : ethnographiques, expérimentaux, animés, etc.

A Ujan, pas de tapis rouge et de fêtes hollywoodiennes, les participants sont logés chez l’habitant. L’occasion de ne pas de disperser géographiquement, de rencontrer d’autres professionnels, et, évidemment de découvrir la culture et le mode de vie arménien. Cette « colo » pour réalisateurs propose aussi diverses excursions dans des musées et des sites historiques. Ils sont invités à faire des randonnées, à explorer et à partager le pain avec les habitants hospitaliers d’Ujan.

Apricot Tree a deux programmes de compétition - Longs métrages (plus de 45 minutes) et courts métrages (moins de 45 minutes).

Le festival a également un programme hors compétition qui comprend des rétrospectives et des projections de films remarquables en rapport avec le thème du festival.

Le Ujan IFF est une initiative de l’organisation de développement de la culture cinématographique FILMADARAN.

Prix :

Le jury, qui fonctionne sur une base démocratique avec des votes égaux pour tous, décerne des prix dans les catégories suivantes :

Grand Prix - Compétition de longs métrages

Prix spécial du jury - Compétition de longs métrages

Grand Prix - Compétition de courts métrages documentaires

Prix spécial du jury - Compétition de courts métrages de fiction

Des prix spéciaux sont également décernés par le conseil communautaire d’Ujan et l’ONG Filmadaran pour le développement de la culture cinématographique.

Cette année, le court métrage franco-arménien, Storgentnya, réalisé par Hovig Hagopian, est en compétition. Ce 21 minutes a beaucoup fait parler de lui, notamment pour avoir été invité dans plus d’une quinzaine de festivals dans le monde. On lui souhaite de l’emporter.