A qui profite les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaidjan ? Les experts répondent

Un débat a émergé parmi les experts azerbaïdjanais sur les causes et les bénéficiaires de la récente escalade entre l’Arménie et l’Azerbaidjan. Le journaliste Ismi Aghayev travaillant pour le site OC Media fait un tour d’horizon des points de vues de ces spécialistes azéris. Sans surprise, la partie arménienne est incriminée. Et alors que la Russie est citée comme fauteuse de troubles, on ne trouve pas un mot sur la Turquie qui a vassalisé Bakou. A prendre et à laisser mais très instructif.

Arzu Abdullayeva, responsable du bureau azerbaïdjanais de l’Assemblée des citoyens d’Helsinki, a déclaré à OC Media qu’elle pense que la Russie est à l’origine des récentes tensions. Tous les affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours sont en fait des provocations russes, car les intérêts de la Russie sont toujours au premier plan, comme toujours« , a-t-elle déclaré, ajoutant que »la guerre n’est pas attendue".

Selon Mme Abdullayeva, le principal intérêt de l’Azerbaïdjan pour l’après-guerre reste « l’ouverture du corridor mentionné dans l’accord de paix tripartite ». Le corridor est d’une importance géopolitique capitale, dit-elle, car il offrira à la Turquie un accès direct, via l’Azerbaïdjan, à l’Asie centrale.

Pour que toute évolution positive soit possible, l’Azerbaïdjan doit baisser le ton, car il ne peut « obtenir aucun résultat avec une rhétorique dure » et devrait « proposer une véritable rhétorique et des solutions diplomatiques ».

En attendant, Pashinyan reste « la meilleure figure politique pour l’Arménie dans la situation actuelle », car il « est la personne qui connaît la meilleure façon de sortir de cette crise ».

Ahmad Alili, directeur du Caucasus Center for Political Analysis, un groupe de réflexion indépendant basé à Bakou, a déclaré à OC Media qu’il pense que la priorité pour Bakou est la délimitation et la démarcation des frontières. En particulier, a-t-il dit, Bakou s’intéresse à sept villages d’exclaves azerbaïdjanaises sous contrôle arménien.

Le contrôle de ce territoire, situé dans le nord-est de l’Arménie et qui chevauche la principale voie de communication reliant l’Arménie à la Géorgie, permettrait « l’exploitation plus sûre des gazoducs et oléoducs de l’Azerbaïdjan à la Géorgie ». En outre, Bakou pourrait ainsi « contrôler toutes les lignes de communication entre Erevan et Tbilissi ».

Mais l’Arménie, a-t-il dit, ne signera probablement pas un document qui délimite et démarque les frontières. Si un tel document est signé, « ce sera une reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, c’est-à-dire que le Haut-Karabakh sera accepté comme partie intégrante de l’Azerbaïdjan ».

En conséquence, Alili a affirmé que l’Arménie « essaie de reporter » les négociations ou la signature de tout document.

Bien que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ait déclaré que [le conflit du Haut-Karabakh] était résolu, les faits sur le terrain contredisent ces déclarations« , a déclaré à OC Media Eldar Mammedov, conseiller en politique étrangère du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen. Mammedov a souligné que ses commentaires étaient »faits à titre privé et ne reflètent pas nécessairement la position du Parlement européen".

Vous pouvez déclarer que cette question est close et qu’il n’existe pas de « Haut-Karabakh », mais seulement du « Karabakh »« , a-t-il déclaré. Mais cette appréciation ne reflète pas les réalités et n’est pas partagée par les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la France et l’Union européenne (UE) ».

Mammedov a également souligné qu’une partie du Haut-Karabakh est actuellement sous la protection des forces de maintien de la paix russes et que la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le territoire n’a pas été pleinement rétablie.

Ces forces sont là parce que la rhétorique et les actions du gouvernement de Bakou ne rassurent pas les Arméniens locaux quant à leur avenir en tant que partie de l’Azerbaïdjan,

Bakou « peut essayer d’imposer sa volonté par la force », a-t-il déclaré, mais cela « l’opposerait à l’Occident et à la Russie ». Il faudrait également être prêt à « nettoyer ethniquement toute la population arménienne » du territoire - une action qui aurait un « coût élevé » pour la réputation internationale de l’Azerbaïdjan.

Le mieux que l’Azerbaïdjan puisse faire, selon Mammedov, « est de proposer un accord décent et digne aux Arméniens du Karabakh pour les convaincre qu’ils ont un avenir en Azerbaïdjan ».

En ce qui concerne le « déblocage des communications commerciales et de transport dans la région », tel qu’il est énoncé dans la déclaration de paix tripartite, Mammedov a reconnu que Bakou se concentre particulièrement sur ce qu’il a « interprété » comme le « corridor de Zangezur ».

La déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 ne dit rien de spécifique sur ce « corridor »", a déclaré Mammedov. Il s’agit uniquement du principe général d’établir une communication directe entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et du Nakhitchevan.

Selon lui, l’établissement d’une telle ligne de communication directe pourrait « en principe, favoriser l’interdépendance économique et la prospérité partagée dans la région », mais cette possibilité est « constamment compromise par le fait que Bakou parle de Zangezur comme d’une »terre historiquement azerbaïdjanaise« , car cela »alimente les craintes de la partie arménienne" que l’établissement de cette liaison serve de couverture à l’annexion du sud de l’Arménie.

Toute solution viable à long terme nécessite l’adhésion de toutes les parties concernées, y compris l’Arménie", a déclaré Mammedov. L’Azerbaïdjan ne doit pas répéter l’erreur de calcul commise par l’Arménie au début des années 1990, à savoir qu’elle pouvait conserver ses gains militaires pour toujours, sans trouver une solution mutuellement acceptable.

Selon Mammedov, le « principal bénéficiaire » des tensions actuelles est le président azerbaïdjanais et c’est sa façon d’exprimer que certaines « dispositions clés » de l’accord trilatéral, « telles que la réouverture du commerce et des communications de transport », n’ont pas encore été mises en œuvre.

Il s’agit de faire pression sur l’Arménie pour qu’elle respecte l’ouverture du « corridor de Zangezur », ainsi que sur la Russie en tant que sponsor de la déclaration trilatérale« , a déclaré Mammedov. Ce n’est donc pas une coïncidence si le dernier cycle de tensions à la frontière arméno-azerbaïdjanaise a eu lieu juste avant la visite d’Aliyev à Moscou ».

En outre, la tension permet à Aliyev de faire en sorte que la société azerbaïdjanaise « maintienne une mobilisation » autour du conflit et détourne l’attention des problèmes sociaux et économiques de « l’ère post-pétrole ».

Mais Aliyev n’est probablement pas le seul bénéficiaire des tensions. Elles pourraient également profiter au Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, qui les utilise pour « dépeindre l’Azerbaïdjan comme la »partie déraisonnable« et tenter d’obtenir un soutien international autour de cette affirmation ».

Cela explique les dernières manœuvres de Pashinyan pour s’assurer le soutien de l’Occident - les États-Unis et l’UE, principalement par l’intermédiaire des Français", a-t-il déclaré.

Le danger actuel est qu’« en l’absence d’une voie politique significative », il est possible que le conflit s’intensifie « à moins que les acteurs internationaux n’imposent un processus politique ».

Retrouver l’intégralité de l’article sur :

https://oc-media.org/features/azerb...