Pachinian : « L’Arménie n’a pas l’intention de conquérir des territoires »

C’est un changement de taille, une évolution rendue nécessaire par la situation.

L’Arménie va progressivement passer à une armée professionnelle, la structure de la conscription et du service militaire va changer de manière significative, a annoncé le 24 août, le Premier ministre Nikol Pashinyan lors de son discours à l’Assemblée nationale.

« On sait qu’en fonction de la vie socio-économique de l’Arménie et des ses aléas, nous recrutons des personnes sur une base contractuelle avec une occupation et une profession différentes, qui servent dans l’armée pendant un certain temps et s’engagent dans leur travail le reste du mois. Par armée professionnelle, nous entendons un soldat qui travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 30, 31, 28 ou 29 jours par mois, 12 mois par an. Et en fait, dans une perspective stratégique, nous ne considérons pas la protection des frontières comme un travail de soldat. La protection de la frontière devrait être réservée aux troupes frontalières, et le soldat devrait être à l’emplacement permanent pendant ses heures de travail, augmenter continuellement sa préparation au combat, et ce processus devrait être continu », a déclaré le Premier ministre.

« L’idée de la prise en charge de la protection des frontières par les gardes-frontières sera réalisée dans le cadre de l’ouverture d’une ère de paix, et ce processus se fera progressivement car la présence de gardes-frontières à la frontière est un symbole de paix », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que l’armée professionnelle ne sera déployée qu’en cas d’attaque contre la nation.

« Dans tous les autres cas, l’armée continue d’être stationnée sur les lieux de déploiement permanent, dans les installations et les bases d’entraînement », a déclaré M. Pashinyan.

Conscient que cette réforme des armées peut inquiéter, le Premier ministre a été interpellé sur cette décision. Il a ajouté : « Nous ne considérons pas les réformes de l’armée comme l’ordre du jour exclusif du gouvernement et nous écouterons attentivement toutes les critiques, quel que soit le ton sur lequel elles seront exprimées », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que plusieurs plans sont en circulation.

Il a également rappelé le rôle de cette future armée : « Je suis obligé de noter que pour certaines forces notre programme de réforme de l’armée atteste de notre décision d’adopter une politique agressive et de déclencher une guerre. Cela n’a rien à voir avec la réalité, car l’Arménie, comme tout Etat épris de paix, développera et améliorera ses forces armées non pas en vue d’une agression, mais pour se défendre d’une agression et pour protéger sa propre souveraineté ».

Il a ajouté que l’objectif du gouvernement est de mener des réformes continues au sein des forces armées afin de garantir l’accomplissement de la mission constitutionnelle des forces armées.

« L’Arménie n’a pas l’intention de conquérir des territoires, de commencer une guerre », a-t-il dit.

Pashinyan a déclaré qu’ils soulignent la coopération avec l’allié stratégique de l’Arménie, la Russie, dans la mise à niveau de l’armée, notant qu’il y a déjà des accords concrets avec la Russie.

