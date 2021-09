Ladaniva au Café de la danse

Ladaniva remonte sur scène à Paris, au Café de la Danse le 9 septembre 2021.

Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument dansant, le groupe marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant emprunte d’histoire et de tradition. Ladaniva est devenu célèbre immédiatement après la sortie du clip Vay Aman.

www.weezevent.com/ladaniva-au-cafe-...

QUAND : 9 sept. 2021 19:00

OU : 5, passage Louis Philippe 75011 Paris