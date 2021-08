L’Azerbaïdjan a détruit le buste du maréchal Arménien héros de l’Union soviétique Sergueï Khoudyakov dans le village de Medz Tagher en Artsakh occupée

L’Azerbaïdjan continue de détruire ou de vandaliser les lieux du patrimoine culturel et historique ainsi que les constructions et édifices arméniens sur le territoire de l’Artsakh occupée.

Après les églises, les espaces de mémoire des héros de l’Artsakh et nombre de témoins de la présence séculaire arménienne en terre de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan aurait détruit le buste du héros Arménien de l’Union soviétique le maréchal Armenak Khanperyantz (Sergueï Khoudyakov) dans le village arménien de Medz Tagher dans la région de Hadrout en Artsakh occupée. L’information est communiquée par le site war.karabakhrecords.info, un site qui recense tous les actes de destruction de l’Azerbaïdjan en Artsakh occupée. Le site émet pour preuve une image satellite prise en juillet 2021. Son buste n’est plus présent sur les images et son avion de chasse Mig-17 avec lequel il avait réalisé ses actes héroïques lors de la Seconde Guerre mondiale est partiellement détruit.

Krikor Amirzayan