L’Azerbaïdjan a enregistré 322 suicides au premier semestre 2021

Le ministère de la Justice de l’Azerbaïdjan a publié les données des suicides au 1er semestre 2021 dans le pays. Selon l’agence de presse Turan qui rapporte la nouvelle, en Azerbaïdjan entre janvier et juin 2021 le nombre de suicides fut de 322 avec pour principales causes, les problèmes psychologiques et sociaux. Ce nombre de suicides reste relativement haut.

Krikor Amirzayan