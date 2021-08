L’Arménie se déclare prête à normaliser ses relations avec la Turquie sans conditions

Dans le projet du gouvernement arménien concernant ses relations extérieures est indiqué -sur le site gouvernemental- des éléments liés à la normalisation des relations diplomatiques avec la Turquie.

L’agence de presse Armenpress se référant à ces indications sur le site, affirme que comme hier, aujourd’hui encore, l’Arménie se prépare à redoubler ses efforts dans la voie de normalisation de ses relations avec la Turquie.

« L’inexistence des relations diplomatique entre l’Arménie et la Turquie, les frontières fermées, comme le rôle avéré de la Turquie dans la guerre de 44 jours ont un effet néfaste sur la paix et la stabilité et le développement de la région. L’Arménie est toujours prête sans conditions à normaliser ses relations avec la Turquie, ce qui découle de la stabilité de la région, de sa sécurité et du développement économique. Aujourd’hui encore la République d’Arménie est prête à réaliser des efforts pour normaliser ses relations avec la Turquie » écrit Armenpress se fondant sur le site du gouvernement arménien.

Krikor Amirzayan