Sergueï Lavrov a félicité Ararat Mirzoyan pour sa nomination à la tête de la diplomatie arménienne et l’a invité à Moscou

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans un entretien téléphonique a félicité Ararat Mirzoyan pour sa nomination à la tête de la diplomatie arménienne a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères aujourd’hui à Erévan. Sergueï Lavrov a rappelé les relations étroites entre la Russie et l’Arménie et a souhaité à Ararat Mirzoyan une mission fructueuse au service du rapprochement arméno-russe pour l’intérêt des deux pays. Le chef de la diplomatie russe s’est également déclaré convaincu que le règlement des questions de la région réalisés par la coopération entre Moscou et Erévan. Le ministre russe des Affaires étrangères a invité son homologue arménien à se rendre à Moscou.

Krikor Amirzayan