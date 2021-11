L’Arménie à l’ordre du jour de la conversation Macron-Poutine

Le Président de la République s’est entretenu ce 19 août avec M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, pendant plus d’une heure et demie.

Les deux présidents ont partagé leurs analyses respectives sur la situation en Afghanistan, sur les évacuations en cours, ainsi que sur nos attentes prioritaires à l’égard des Taliban : lutte contre la drogue et les trafics d’armes, rupture avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femmes. Les présidents sont convenus de se coordonner étroitement dans les jours et semaines à venir, sur le plan bilatéral ainsi qu’au sein du (...)