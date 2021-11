Aliev démarre la construction de l’aéroport Latchin

Ilham Aliyev, a posé la première pierre de l’aéroport international de Lachin, dans la zone économique qu’il appelle Zangazur Est, rapporte Caspian news. Et ce dans le cadre de sa visite dans la région cette semaine.

L’aéroport sera situé dans le village de Gorchu du district de Lachin, à un peu plus de 30 et 60 kilomètres des villes de Lachin et Kelbajar, respectivement, et à environ 70 kilomètres de la ville de Chouchi.

La piste de l’aéroport, d’une longueur de 3000 mètres, sera conçue pour accueillir tous les types d’avions, y compris les gros avions cargo. L’installation comprendra six aires de (...)