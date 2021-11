En Corse, un GR20 pour l’Artsakh

L’AMICA ( Association pour l’Amitié Corse-Arménie) organise un formidable défi sportif et humanitaire lancé par quatre Provençaux.

Samedi 21 août, à 4 heures du matin, ce groupe de traileurs s’élancera de Calenzana pour tenter de rallier Conca en moins de 44 heures. Ils prévoient d’y arriver le dimanche 22 août en fin de soirée. Ils vont donc parcourir près de 190 km et 12 500 m de dénivelé positif sur le sentier de randonnée le plus connu d’Europe, le célèbre GR 20.

Ce projet « GR 20 pour l’Artsakh », que l’AMICA soutient, est une initiative émanant du Trail Club de Provence. Ce groupe, animé entre autres par (...)