Manifestation à Erevan de proches de soldats portés disparus en Azerbaïdjan

Un groupe de parents et proches de soldats portés toujours disparus a manifesté jeudi 19 août devant le siège du Service de sécurité nationale d’Arménie à Erevan, dont Armen Grigorian venait de retrouver son poste de dirigeant, conformément à un décret signé le même jour pr le premier ministre Nikol Pachinian. L’un des manifestants, interrogé par les journalistes, a indiqué que les parents préparaient activement des dossiers et rassemblaient des preuves afin de localiser leurs fils disparus. « Les pères sont entrés dans les tranchées, ont participé aux opérations de recherches avec les équipes du ministère des situations d’urgence et de la Croix rouge. Les dépouilles de seulement 9 des 21 soldats disparus ont été retrouvées, et 8 d’entre elles ont été identifiées », a-t-il précisé, en ajoutant que ces 21 soldats disparus dépendaient de l’unité militaire de Tsor. « Au 17e jour de [44 jours] guerre [de l’Artsakh, l’automne dernier], ils ont emmené nos fils dans la région de Hadrut, alors que la région était presque entièrement occupée. Informés de la situation là-bas, ils ont quand même envoyé nos fils. Nos enfants était dans l’ artillerie, ils auraient dû être affectés à d’autres positions, mais ils [les] ont postés aux mauvaises positions », a déploré un autre manifestant.