Trois conscrits arméniens retrouvés morts dans un poste militaire à la frontière du Syounik et de l’Azerbaïdjan

Les corps sans vie, criblés de balles, de trois conscrits arméniens ont été retrouvés dans un poste militaire situé sur la frontière très sensible entre la province méridionale du Syounik et l’Azerbaïdjan. Alors que ce nouveau drame attise le vent des critiques contre le gouvernement et sa politique de défense, le ministère arménien de la défense a annoncé jeudi 19 août dans la matinée qu’une enquête était en cours sur les ciconstances de la mort des trois appelés, tous âgés de 19 ans, Murad Muradian, Levon Harutiunian et Gor Sahakian, dont les corps auraient été découverts vers 2h15 (heure locale). “Le ministère de la défense partage la douleur de la perte et exprime son soutien aux familles, aux proches et aux collègues des soldats tués”, indique le texte du communiqué, hélas trop coutumier. Afin de mettre fin à certaines informations diffusées dans les media, le ministère de la défense a ajouté que sur la base des informations préliminaires disponibles à ce stade de l’enquête, rien ne permettait d’affirmer que l’incident serait lié à quelque attaque de l’armée azerbaïdjanaise, et plus précisément, à un raid de commando, comme certains media locaux l’avaient indiqué. Dans une autre déclaration publiée plus tard dans la journée, le ministère avait mis en garde les media arméniens contre “la diffusion d’informations relatives à l’incident du Syounik qui ne correspondent pas à la réalité des faits”. Le ministère les a aussi tous appelés à “ne se fier qu’aux seules informations officielles, à ne pas diffuser de fausses informations sur les causes de l’incident et sur les blessures infligées aux conscrits tués”. “La dissémination de telles informations ne profite qu’à l’ennemi. Une enquête est en cours, qui éclaircira pleinement les circonstances de l’affaire, et l’information afférente sera présentée au public en bonne et due forme”, a ajouté le ministère de la défense. L’incident dans le Syounik intervient sur fond de tensions le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise où au moins cinq soldats arméniens ont été tués et six autres blessés lors d’escarmouches sur différentes sections depuis la fin juillet. L’Azerbaïdjan a confirmé la mort d’au moins l’un de ses soldats, deux autres ayant été blessés durant la même période selon Bakou. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont à chaque fois rejeté la responsabilité de ces incidents armés le long d’une frontière dont le tracé est remis en cause par Bakou.