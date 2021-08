Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré le Président de Kirghizie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé ce matin en Kirghizie pour une visite de travail, dans la ville de Cholpon-Ata dans la région d’Issyk Kul, où il participera à la séance ordinaire du Conseil intergouvernemental eurasiatique, informe le bureau de presse du Premier ministre.

La visite du Premier ministre arménien a débuté par une rencontre avec le Président de Kirghizie, Sadyr Japarov. Après la cérémonie d’accueil au complexe d’État de Cholpon-Ata et la séance de photos protocolaire, la rencontre entre le Premier ministre arménien et le Président Kirghize a eu lieu, au cours de laquelle les deux hommes ont prononcé des allocutions de bienvenue.

Le Président du Kirghizie a dit dans son discours :

« Cher Nikol Vova,

Bienvenue au Kirghizstan. Je suis heureux de vous accueillir dans notre pays hospitalier,

Profitant de l’occasion, permettez-moi d’exprimer mes sincères félicitations pour la victoire du parti « Contrat civil » lors des élections législatives anticipées en Arménie.

Cette année, l’Arménie, comme le Kirghizstan, célèbre le 30e anniversaire de son indépendance. Je suis heureux de cette occasion de vous féliciter, ainsi que tout le peuple arménien, à l’occasion de cette Fête importante. "

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux et les félicitations, Nikol Pachinian a noté : « Cher Sadyr Nourgozhoevich,

Je suis très heureux de vous rencontrer en personne. C’est notre première rencontre en face à face depuis votre élection à la présidence du Kirghizstan. Je tiens à vous féliciter cordialement à cette occasion et à vous souhaiter de réussir dans l’intérêt du Kirghizstan ami et du peuple kirghize.

Oui, vous avez eu raison de mentionner que nos pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de leur indépendance, et je vous félicite également pour cet anniversaire. Nous devons penser et travailler pour le développement futur de nos pays. En particulier, compte tenu du fait que nous sommes membres de l’Union économique eurasiatique, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour le développement des relations commerciales et économiques.

Bien sûr, malheureusement, le volume du chiffre d’affaires commercial entre nos pays n’est pas grand. Nous devons travailler dans cette direction. Je suis sûr que vous êtes également engagé dans ce travail, et je suis très heureux de l’occasion qui nous est donnée aujourd’hui de discuter de toutes les questions figurant sur notre agenda bilatéral. »

Le Premier ministre arménien et le Président du Kirghizstan ont exprimé leur satisfaction quant au niveau élevé du dialogue politique et ont réaffirmé leur volonté de développer le partenariat. Les deux parties ont souligné les visites officielles réciproques de haut niveau, l’activation du partenariat interparlementaire. Les parties ont partagé l’avis qu’il existe un potentiel non réalisé de coopération commerciale et économique entre les deux pays, et qu’un nouvel élan devrait être donné aux liens économiques. Dans ce contexte, la séance de la commission intergouvernementale arméno-kirghize prévue pour cet automne a été soulignée.

Le Premier ministre de la République d’Arménie et le Président du Kirghizstan ont chargé les chefs des départements concernés des deux parties de travailler activement, dans le cadre de la séance, à l’organisation d’un forum d’affaires arméno-kirghize et à l’élaboration d’un ensemble des programmes perspectives dans les domaines de l’énergie, des ressources en eau, de la numérisation, des affaires et du tourisme.

Nikol Pachinian et Sadyr Japarov ont également échangé leurs points de vue sur les questions et les défis de la sécurité régionale. Les interlocuteurs ont convenu que les conflits et les problèmes existants devaient être réglés exclusivement de manière pacifique. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan