3 soldats Arméniens retrouvés morts par balles dans une position militaire

Trois soldats Arméniens en service ont été retrouvés morts par balles dans l’avant-poste d’une base militaire des forces armées arméniennes dans la direction du sud-est, a déclaré le ministère arménien de la Défense.

Les corps du soldat Mourad Muradyan (né en 2002), du soldat Levon Harutyunyan (né en 2002), et du soldat Gor Sahakyan (né en 2002) ont été trouvés avec des blessures par balle vers 2h15 du matin, le 19 août.

Le ministère arménien de la Défense partage la douleur de cette perte et exprime son soutien aux familles, aux proches et aux amis des militaires décédés. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan